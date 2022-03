Initiative : Ils apportent un sourire aux enfants malades

WILTZ - Quatre lycéennes ont travaillé d'arrache-pied avec un groupe d'enfants malades pour les

emmener en excursion.

«Nous avons passé des mois de travail et d’amusement avec nos nouveaux copains», sourient les deux Cristiana, Suzy et Vanessa. Les nouveaux copains de ces quatre élèves du Lycée du Nord, ce sont des enfants atteints de cancer de l’ASBL Een Häerz fir kriibskrank Kanner.

Pour leur projet de classe de 12e commerce et gestion, elles se sont fixé comme objectif de «donner un sourire à ceux qui en ont besoin». Une fois l'accord avec l'ASBL acquis, les filles ont organisé des activités avec les enfants qu'elles ont «appris à connaître au fur et à mesure que le temps passait».

Et pour finir «d'obtenir tout l’argent», elles ont «organisé un bal portugais». Après des mois à réunir la somme, la bande a pu enfiler les tee-shirts «Tout pour un sourire» et prendre le bus vers la Belgique pour une sortie au zoo d’Aywaille et une visite des grottes de Remouchamps entièrement consacrées aux enfants. «Ils ont été séduits par leurs découvertes», se réjouissent les filles.