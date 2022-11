À Marseille : «Ils auraient pu me tuer»: deux individus mettent le feu chez Maeva Ghennam

«Je vis dans une angoisse, j'ai la boule au ventre quand je suis en France et surtout à Marseille, parce que ce n'est pas la première fois que je me fait braquer chez moi», a-t-elle raconté en story sur Instagram. «Je ne me sens pas en sécurité».

«Ça fait des mois que je me fais insulter, lyncher, humilier devant toute la France et personne ne dit rien», reprend-elle. «Les gens aiment nous haïr, parce qu'issus du monde de la téléréalité nous n'avons pas les mêmes droits que les autres! Nous on a le droit de se faire humilier toute la journée par des propos sexistes misogynes, ça ne choque personne, à vous entendre on le mérite même!». Et de lancer: «Trop décolleté? Trop refaite? Pas assez intelligente? Pas assez politiquement correct? Nous méritons donc pour ça de subir autant de haine et de violence sur les réseaux. Comme si on était des gens à abattre».