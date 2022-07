En Moselle : Ils avaient abandonné deux lionceaux: prison ferme

THIONVILLE – Trois hommes ont été condamnés jeudi à des peines de prison ferme par le tribunal correctionnel de Thionville pour avoir détenu puis abandonné deux lionceaux.

«Le tribunal a totalement validé nos arguments (...) La justice a été rendue, on est totalement satisfait du résultat», a indiqué à l'AFP Me Patrice Grillon, conseil de l'association Stéphane Lamart, l'une des parties civiles avec 30 millions d'amis. Le tribunal, qui n'a pas complètement suivi les réquisitions prononcées par le ministère public lors de l'audience le 9 juin, a infligé une peine d'un an de prison ferme au principal prévenu, dont plusieurs peines avec sursis précédentes ont été révoquées et qui se voit donc condamné à 10 mois de prison supplémentaires, soit un total de 22 mois de prison.