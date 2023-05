Devant la justice: Ils avaient cambriolé la chambre de Nabilla le jour de son mariage

La chambre avait été cambriolée alors que le couple était en train de se marier. Instagram

Le mariage de Nabilla et de Thomas Vergara, le 7 juillet 2021, avait été gâché. Durant la noce, la chambre des jeunes époux à Chantilly (région parisienne) avait été dévalisée. Bijoux, cadeaux, vêtements et cartes bancaires avaient été dérobés pour un montant de près de 40 000 euros. Près de deux ans après les faits, deux suspects ont été renvoyés, le 15 mai 2023, devant un tribunal correctionnel. Ils seront jugés d’ici à fin 2023 pour «vols aggravés».

D’après Le Parisien, ces deux hommes ont été qualifiés de «pieds nickelés» par plusieurs sources proches du dossier. Ils avaient été filmés par des caméras de surveillance de l’hôtel cinq étoiles où séjournaient Nabilla et Thomas. Sur les images, on voyait un des protagonistes escalader un mur et marcher à quatre pattes sur le toit du bâtiment pour arriver sur le balcon du couple, où la fenêtre était restée ouverte.

«Ils ont été boire un café comme si de rien n’était»

«Une fois à l’intérieur, on le voit jeter les affaires dérobées par la fenêtre pendant que son compère fait le guet et réceptionne la marchandise. Trois heures plus tard, ils sont vus à Creil en train d’essayer de retirer de l’argent avec la carte de crédit de Thomas Vergara. Sur les caméras du distributeur de billets, l’un d’eux porte même une chemise Dior appartenant à la victime. Après cette tentative avortée, les deux amis traverseront la rue pour boire un café dans un troquet comme si de rien n’était», écrit le quotidien français. Un des deux hommes se serait même vanté «un peu partout» du cambriolage. Ce dernier n’a jamais été retrouvé et fait l’objet d’un mandat d’arrêt.

Celui qui a été présenté devant la justice le 15 mai 2023, avait été arrêté à son domicile en septembre 2021. Il avait tenté de fuir, torse nu et en caleçon par la fenêtre. L’homme est un récidiviste. Il a été condamné une vingtaine de fois par la justice. Des images des bijoux et des vêtement volés à Nabilla et Thomas avaient été retrouvées dans son téléphone. Malgré des preuves accablantes, le suspect continue de nier en bloc. À ce jour, les biens du couple star de la téléréalité n’ont pas été retrouvés.