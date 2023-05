Royaume-Uni: Ils avaient laissé mourir leur fille obèse: la justice alourdit leur peine

Kaylea, 16 ans, avait été retrouvée dans des conditions décrites au tribunal comme «indignes de tout animal», dans des vêtements et des draps souillés, après sa mort dans la maison familiale à Newton, au Pays de Galles, en octobre 2020. L’adolescente pesait alors 146 kilos et était morte à la suite d’une inflammation et d’une infection dues à un ulcère résultant de son obésité et de son immobilité.