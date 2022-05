Solidarité au Luxembourg: «Ils cherchent l’ambiance de chez leurs grand-parents»

«Il faut juste que le logement intergénérationnel fasse son trou au Luxembourg»

Il est vrai que les enjeux sont grands. L’Université du Luxembourg venant notamment de limiter la durée de location autorisée dans son parc de logements. «Sur le marché privé, les loyer sont élevés, les cautions conséquentes. On étudie, on travaille, on doit parfois apprendre une nouvelle langue pour se débrouiller au Luxembourg, si on ajoute à cela le stress de trouver un logement sur un marché très compétitif, c’est beaucoup», témoignent ces étudiants souvent internationaux.