Au Luxembourg: Ils courent contre le cancer depuis samedi soir

C'est enfin reparti pour un tour à la Coque! Après deux ans de relais virtuel à cause du Covid, la Fondation cancer a pu reprendre possession du Kirchberg pour l'édition 2023 du Relais pour la Vie. Le coup d'envoi a été donné, en présence notamment de la Grande-Duchesse.

Depuis, les tours de piste s'enchaînent, au rythme de chacun. Même à 4h du matin, les coureurs et marcheurs continuaient à avancer, sans se laisser gagner par le sommeil. Plus de 12 000 participants ont répondu à l'appel, cette année! 260 équipes sur place et 238 en ligne sont donc en train de marcher, courir ou encore pédaler pour montrer leur soutien aux patients atteints ou guéris d’un cancer.