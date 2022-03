Grande région/Allemagne – Ils croient à un malaise au volant, il était juste ivre

Dans la nuit de dimanche à lundi, la police allemande a été informée qu'en Sarre, une personne était «inanimée» dans une voiture. Lors du contrôle, les agents ont toutefois constaté que le conducteur s'était simplement endormi dans le véhicule. Pourtant, le moteur du break Mercedes tournait et les clignotants étaient également allumés.

Le problème: selon la police, la Mercedes présentait des dommages récents dus à un accident, un pneu avant avait éclaté. De plus, l'homme de 32 ans était apparemment sous l'influence de l'alcool. L'homme, qui habite à Merzig, s'est vu prélever deux échantillons de sang.

Une enquête plus approfondie a révélé que l'homme avait auparavant quitté la chaussée dans la rue principale de Lockweiler et qu'il avait traversé un jardin avant de causer des dommages matériels. L'homme fait maintenant l'objet d'une enquête pour conduite en état d'ivresse et délit de fuite.