Etrange découverte – Ils découvrent le décès de leur fils à des funérailles

Étrange découverte : Ils découvrent le décès de leur fils à des funérailles

Les parents d'un homme de 42 ans ont découvert par hasard qu'il était mort et enterré au cimetière où ils venaient d'assister aux obsèques d'un autre membre de la famille.

Après l'inhumation de son frère de 54 ans, Josiane Vermeersch, alertée par une jeune fille de la famille, s'est aperçue que son fils était enterré au carré des indigents au cimetière d'Hellemmes (Nord). Il était mort le 5 juillet dernier à l'âge de 42 ans.«Deux jours avant l'enterrement de son oncle, je lui avais laissé un message sur son portable et une carte à la porte de son immeuble», a déclaré Mme Vermeersch à La Voix du Nord. Elle s'étonne de ne pas avoir été prévenue du décès. «C'est inadmissible et horrible. Quand on veut trouver quelqu'un, on le trouve», a déclaré au quotidien Elie Langlet, père du quadragénaire. La famille n'a pu être jointe.