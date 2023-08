Au Vietnam: Ils demandent la libération de deux éléphantes enchaînées

«Les deux éléphantes, âgées entre 60 et 70 ans, sont dans notre zoo depuis plus de 10 ans ... Elles mourraient si elles devaient être relâchées dans la nature» a affirmé sous couvert de l'anonymat un employé du zoo.

Le sort de deux éléphantes du zoo d'Hanoï, enchaînées, a ému le Vietnam et des organisations de défense des animaux demandent leur remise en liberté dans un parc national. Ces groupes réclament que les deux femelles, Thai et Banang, soient libérés dans un parc naturel et près de 70 000 personnes ont déjà signé une pétition en ce sens.