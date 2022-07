Vol en «flashmob» aux États-Unis : Ils dérobent plus de 15 000 euros de marchandises en une minute

Un groupe de voleurs a volé, mercredi dernier, plus de 16 000 euros de produits dans un magasin de cosmétique dans le Michigan.

Sur les images, on peut voir une bande de douze peronnes s'emparer de tout ce qu'elle peut en une minute avant de s'enfuir. Le magasin a été victime de vols deux fois en une semaine, lundi et mercredi, selon le shérif. Dans les deux cas, ce sont les parfums qui ont été principalement ciblés par les malfaiteurs.

Aux États-Unis, ce type de vol en bande organisée devient une tendance qui inquiète les commerçants. Surnommés «Vols en flashmob» ou vols éclair, ils ne sont pas nouveau mais se multiplient de plus en plus, surtout avant les fêtes de fin d'année. Les collectifs visent sans distinction pharmacies, magasins et même enseignes de luxe.