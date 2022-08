Tracé GPS : Ils «dessinent» un vélo géant en passant par le Luxembourg

Un couple anglo-italien a effectué plus de 7 000 km à vélo, en réalisant une trace GPS à son effigie. Objectif: sensibiliser au réchauffement climatique.

Pour alerter sur le réchauffement climatique, un couple anglo-italien a effectué plus de 7 000 km à vélo, en réalisant une trace GPS à son effigie. Daniel Rayneau-Kirkhope et Arianna Casiraghi — accompagnés de leur chienne Zola — ont parcouru 7 pays européens, dont le Luxembourg. Leur périple de 131 jours a été réparti au total sur quatre ans, rapporte le Guardian. En cause, la crise du Covid, et une blessure au genou d’Arianna en 2019.

«Si les gens voient l’image, le message que nous voulons faire passer est: s’il vous plaît, rappelez-vous que vous avez probablement un vélo quelque part, et ce serait bien si vous pouviez l’utiliser un peu plus, plutôt qu’une voiture, pour de courts trajets, a expliqué Arianna Casiraghi. Pensez au moins à utiliser un vélo: c’est agréable et c’est génial, moins cher et plus sain».

Ce voyage leur a permis d'établir trois records du monde: le plus grand dessin GPS jamais réalisé, la plus grande image de ce type dessinée uniquement à vélo et le plus grand vélo jamais dessiné. À noter que le couple raconte ses aventures sur son site Internet.