En Indonésie : Ils déterrent les morts et les habillent

«Les offrandes symbolisent la gratitude des enfants et petits-enfants envers leurs défunts», explicite Rahman Badus, à la tête du village de Torea. Ils honorent leurs esprits «afin qu'ils puissent toujours bénir les vivants (en leur procurant) sécurité, paix et bonheur», éclaire-t-il.

Dans deux localités de l'île indonésienne de Célèbes, des habitants participent plusieurs jours durant à une cérémonie appelée «Manene». Des centaines de corps sont exhumés et habillés dans le village de Torea au cours d'un rituel destiné à honorer leurs âmes et leur adresser des offrandes.

Sur une île indonésienne, une famille prend la pose au côté d'un parent âgé ne pouvant plus esquisser le moindre sourire, tandis qu'une autre tente de vêtir un ancêtre d'âge vénérable d'une chemise et d'un chino. Ces aînés ne sont cependant pas coincés dans une maison de retraite. Ils ne nourrissent pas non plus de rancune envers les plus jeunes. Ils sont tout simplement morts.