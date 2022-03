Au Luxembourg : Ils dissèquent vos poubelles pour les analyser

BETTEMBOURG - L'administration de l'Environnement a lancé sa traditionnelle analyse du contenu des poubelles grises des ménages luxembourgeois.

Pendant quatre semaines, en ce moment, et quatre autres à l'été, une équipe d'une demi-douzaine de personnes analyse le contenu de vos poubelles, pour ajuster ses mesures et campagnes de sensibilisation. Pour ce faire, quinze communes ont été sélectionnées, pour créer un échantillon représentatif de la diversité du Luxembourg. Chaque jour, les poubelles collectées devant les maisons arrivent dans un des hangars de Lamesch, où l'entreprise a mis une pièce à disposition du bureau d'étude EcoConseil, mandaté par l'Administration de l'environnement pour mener l'étude.

Et, parmi les déchets visibles ce mercredi matin, des bouteilles en plastique, des cannettes et des emballages qui auraient pu être valorisées en étant jetées dans des sacs bleus. Des vieux papiers qui auraient pu être recyclés en étant emmenés au conteneur, des déchets organiques qui auraient pu être compostés... La route pour diminuer la quantité de déchets au Luxembourg est encore longue.

Cette étude est menée régulièrement depuis le début des années 1990. «C'est un élément-clé, pour nous, pour voir où on en est dans notre stratégie de gestion des déchets. On peut voir si on s'est rapprochés de nos buts, qui sont d'éviter au maximum les déchets et d'utiliser les ressources qui y sont disponibles dans l'économie circulaire», explique Marc Hans, expert de l'administration de l'environnement.