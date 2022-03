Recyclage au Luxembourg : Ils donnent une nouvelle vie à vos anciens ordinateurs

LUXEMBOURG - Récupérer d'anciens ordinateurs, les remettre en état et les offrir à des personnes qui en ont besoin, voilà l'objectif du projet de Digital Inclusion.

Depuis 2016, l'ASBL a donné plus de 3 500 ordinateurs et plusieurs centaines de smartphones.

Deux techniciens de l'ASBL Digital Inclusion, épaulés de bénévoles, remettent en état d'anciens ordinateurs de bureau, laptops et smartphones. «Ce projet est au cœur de notre ASBL depuis 2016. Il a débuté dans mon grenier avec des dons privés. Nous avons maintenant des locaux, des salariés», raconte Patrick de la Hamette, le président. Des particuliers peuvent remettre leurs anciens appareils à l'ASBL, rue d'Épernay, dans la capitale, dans des centres de recyclage (Mondorf, Hesperange, Pétange, Dudelange, Tétange et Bech-Kleinmacher) et auprès de l'ACL à Bertrange.