Aux Etats-Unis: Ils emballent leur petit garçon dans du papier film

Aux États-Unis : Ils emballent leur petit garçon dans du papier film

«Il riait et souriait, c'était juste un drôle de jeu»: en larmes, Savannah Glembin a pris la parole sur TikTok pour donner sa version des faits, après qu'elle a perdu temporairement la garde de son fils. La raison? Une vidéo postée sur TikTok (retirée depuis) dans laquelle on voit son petit Gunner, deux ans, enroulé dans du papier film, les bras le long du corps, complètement coincé et visiblement effrayé. Surtout quand son père le jette sur le lit. «On dirait un petit ver», rit-il. On entend Savannah dire: «Si vous avez un bambin grincheux toute la journée, c'est le seul moyen».