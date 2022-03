Hong Kong : Ils enfoncent les barrières du Parlement

Des contestataires radicaux ont enfoncé samedi les barrières autour du complexe abritant le Parlement et le siège de l'exécutif hongkongais.

La police a tiré samedi des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser une manifestation violente près du Parlement de Hong Kong, alors que des dizaines de milliers de personnes ont bravé un déluge et les interdictions pour envahir à nouveau plusieurs quartiers de l'ex-colonie britannique. La police avait justifié le fait de ne pas autoriser une nouvelle manifestation monstre samedi en raison de risques de violences et en rappelant les échauffourées de dimanche dernier, parmi les plus graves depuis le début de la contestation en juin.