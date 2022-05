Kenya : Ils étaient pourtant sûrs d'avoir affaire à un vrai lion

Des villageois ont alerté les services de la faune après avoir repéré un fauve caché dans une haie. Avant de constater leur erreur…

Après la fausse alerte d’Épalinges, en Suisse, la frayeur kényane. La panique s’est brièvement emparée de quelques habitants de Mutiribu, à quelques encablures du Parc national du mont Kenya. Jeudi, des villageois inquiets ont alerté les services de la faune après avoir repéré un lion tapi dans un buisson. Arrivés sur place, les spécialistes ont essayé d’attirer l’animal hors de sa cachette, mais il ne montrait aucun signe de réaction. Et pour cause: il s’agissait en fait d’un sac. Une habitante y avait disposé des plants d’avocats pour éviter qu’ils ne se dessèchent, raconte The Independent.