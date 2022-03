Apéro : Ils étaient près de 6 000 à trinquer à Metz

METZ – L’apéro géant organisé sur la Place de Chambres dans la capitale lorraine a été une vraie réussite. Une soirée sans aucun incident contrairement aux autres apéros organisés via Facebook.

«5858 participants et zéro dérapage ! Bravo à tous et merci à tous les partenaires et bénévoles des associations» écrivait sur son compte Twitter Thomas Scuderi, à l’initiative du projet. Il faut dire que l’organisation avait mis le paquet pour que les autorités adhèrent au projet et que tout se passe bien notamment avec la distribution d’éthylotests.