À Luxembourg-Ville : Ils étaient venus soutenir l'Ukraine pendant le discours de Zelensky

LUXEMBOURG – Avant le discours de Volodymyr Zelensky, quelques dizaines de personnes s’étaient rassemblées devant la Chambre des députés jeudi, sous le contrôle d’un dispositif de police.

Inna, une Ukrainienne arrivée au Luxembourg il y a un mois, où elle a rejoint des connaissances, estime que son pays a «besoin de l’aide des pays européens». Selon elle, les discours comme ceux que multiplie Volodymyr Zelensky sont «très utiles» et le président ukrainien est tout simplement devenu «la personne la plus importante du monde!».

Même son de cloche un peu plus loin, où Maria espère que «grâce aux discours tenus par Zelensky devant les parlements, l’Occident soutiendra encore plus l’Ukraine, qui en a plus que jamais besoin».