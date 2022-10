Aux États-unis : Ils explosent leur Lamborghini lors d’une course de rue illégale

Deux conducteurs de Lamborghini ont été arrêtés après une course de rue à Denver, dans le Colorado, qui a vu les voitures être totalement détruites.

Le jeudi 6 octobre au soir, des passants ont pu assister à une scène «digne d’un film hoollywoodien» dans les rues de Denver. Selon des témoins, une Lamborghini noire et une autre violette, moteurs rugissant, se tenaient l’une à côté de l’autre à un feu rouge, sur le boulevard Speer, prêtes à en découdre. Lorsque le feu est passé au vert, les deux conducteurs ont mis les gaz et sont partis en trombe.

Selon CBS News, deux rues plus loin, la Lamborghini noire a percuté un poteau, s’est écrasée contre un arbre, pour finalement atterrir entre les véhicules d’une rue transversale et prendre feu. L’accident s’est déroulé juste en face d’une caserne de pompiers. La Lamborghini violette, également impliquée dans l’accident, a été presque entièrement détruite. Personne n’a heureusement et miraculeusement été blessé dans cet accident.