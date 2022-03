Ils feront la régate, mais il leur manque de l'argent

LUXEMBOURG - Cinq élèves de 1

re

au Lycée Vauban vont participer à la régate «Trophée des Lycées», du 21 au 24 mai, en Bretagne.

L'équipage a été choisi parmi les meilleurs et les plus motivés de tous les participants. (Photo: Chloé Murat)

Alisson, Margaux, Brice, Dimitri et Thibaud forment une belle équipe, très motivée, qui souhaite participer à la régate «Trophée des Lycées» du Groupe des chefs de bord de croisière de l'UCPA Croisière (GBC.) à La Trinité-sur-Mer, en Bretagne. La seule régate française réservée uniquement aux lycées a été créée en 1989 et accueille un maximum de 80 groupes chaque année.

Ce projet est un concept pédagogique sous la responsabilité de l'Association des parents d'élèves (APE). Passionnée de voile, l'équipe s'organise en «Junior Entreprise» avec pour but de mettre en place ce projet mais surtout d'avoir un «formidable outil pédagogique pour aborder le monde des affaires».

«Le but premier est de représenter notre lycée, mais aussi le Grand-Duché du Luxembourg et bien sûr nos sponsors». Alisson, Margaux, Brice, Dimitri et Thibaud sont si proches de la réussite qu'il serait dommage que leur projet tombe à l'eau.