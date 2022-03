Football : Ils fêtent un but avec leurs joueurs, puis...

L'effondrement d'une barrière lors du match entre le FC Séville et Eibar a fait au moins huit blessés.

Au moins huit personnes ont été légèrement blessées après qu'une barrière du stade de football d'Ipurua, à Eibar (Pays basque), a cédé samedi sous le poids de supporters de Séville fêtant un but de leur équipe, a annoncé le club basque. «Dans l'attente d'une confirmation des services de secours, ce sont huit supporters du Séville FC qui ont été transférés à l'hôpital de Mendaro. Aucun n'est dans un état grave», a écrit Eibar sur son compte Twitter.

L'incident s'est produit après un penalty marqué par le Sévillan Ever Banega à la 59e minute de la rencontre comptant pour la 7e journée de Liga (3-1): les fans de la tribune visiteurs se sont massés en bas de celle-ci pour célébrer le but avec leur joueur. Une barrière de protection, située à environ un mètre du sol, a cédé sous leur poids, et plusieurs supporters sont tombés de leur tribune.