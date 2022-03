Ils fileront un coup de main pour sauver notre planète

LUXEMBOURG - Quatre jeunes du Grand-Duché partiront à Copenhague. Ils vont y réfléchir à

une stratégie contre le

réchauffement du climat.

Leur environnement est une affaire de cœur pour Malik, Alex, Lynn et Laurent. Ces quatre élèves de l'Athénée et du Lycée classique de Diekirch, âgés de 15 à 17 ans, ont déjà installé un système de recyclage dans leur école et planté des haies, tout en se préoccupant de la forêt luxembourgeoise.