Sud de la France : Ils forcent un passage à niveau, trois morts

Un TER a violemment percuté samedi une voiture qui tentait de franchir en force un passage à niveau à Sarrazac, dans le nord du Lot, et trois occupants du véhicule ont été tués.

L’accident s'est produit vers 6h30 lorsqu'une voiture a «délibérément» tenté de franchir le passage à niveau protégé par des barrières, baissées à ce moment-là, a indiqué le sous-préfet de Figeac, Mohamed Saadallah. Pour des raisons inconnues, le conducteur du véhicule s'est engagé en «gymkana» sur la voie, a-t-il expliqué. Le conducteur du train a vu le véhicule sur la voie mais n'a pas eu le temps de freiner et le choc a été très violent, a-t-il ajouté.

Trois personnes ont été tuées sur le coup. Selon les pompiers, une quatrième a été éjectée de la voiture et se trouvait dans un état grave. Elle a été transportée jusqu'au centre hospitalier de Limoges. Les deux passagers présents à cette heure matinale à bord du train, un TER effectuant la liaison entre Brive et Capdenac (Lot), son conducteur et son contrôleur, sont indemnes, selon les pompiers.