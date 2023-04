Au Luxembourg: Ils forment des chiens pour rechercher des disparus

Des aboiements, des queues qui remuent, des truffes humides... Les 105e et 106e éditions de l'International Dog Show, ce week-end à Luxexpo The Box, ont réuni environ 2 000 personnes et plus de 4 000 chiens. Au milieu des différents concours de beauté et autres stands de matériel canin en tous genres, un... jardin des odeurs, destiné aux compagnons canins. Créée en 2017, l'asbl Sichhënn.lu y propose un parcours olfactif et tactile pour expérimenter l'odorat et le toucher des toutous.