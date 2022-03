Etats-Unis – Ils gardaient leurs enfants dans des cages à chien

États-Unis : Ils gardaient leurs enfants dans des cages à chien

La police a secouru quatre tout-petits affamés et négligés par leurs parents dans une maison du Texas.

Andrew F. (à g.) et Paige H.(à d.) vivaient dans un hangar transformé en habitation, au Texas.

Une nouvelle «maison de l'horreur» a été découverte au Texas. Mardi, les policiers du comté de Wise (80 km de Dallas) ont été alertés pour des violences domestiques. Mais arrivés chez Andrew F. et Paige H., ils y ont trouvé deux enfants enfermés dans des cages pour chien: un garçon de 5 ans et une fillette de 4 ans. Deux autres garçons, de 1 et 3 ans, étaient aussi présents.