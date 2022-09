Education au Luxembourg: Ils habitent à l'étranger mais vont à l'école au Grand-Duché

Un parcours franco-luxembourgeois

Comme pour les chèque-service accueil (CSA) «tous les enfants résidents ou non peuvent bénéficier de la gratuité de l’accueil et des repas dans les structures prestataires du CSA (maison relais, assistants parentaux). Même un enfant non-résident «dont au moins un des parents travaille au Luxembourg et qui ne serait pas scolarisé au Luxembourg aurait théoriquement droit à la gratuité», insiste le ministère.

En France, Nolwenn Haas, déléguée au Transfrontalier et à l’Allemand au rectorat de la région académique Grand Est et de l’académie de Nancy-Metz, a connaissance du phénomène et confirme la difficulté d’en mesurer l’ampleur. «Une famille qui s’installe dans la commune n’est plus obligée de se déclarer à la mairie. On manque d’informations fiables sur les effectifs avant l’inscription à l’école». Difficile aussi de chiffrer la «déperdition d’élèves à l’issue de la maternelle. On sait seulement qu’il y a dans des écoles frontalières comme l’école internationale de Dudelange environ 15% de résidents en France».