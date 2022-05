France : Ils jouent les bons numéros de l’EuroMillions… au Loto

Un jeune couple de la région de Lille se souviendra longtemps de ce vendredi 13, où la chance l’a frôlé de manière particulièrement rageante.

Elle ne croyait pas si bien dire. Louis a choisi de rester fidèle à l’EuroMillions, auquel il joue environ dix fois par an. Sa copine, qui jouait pour la deuxième fois de sa vie, a opté pour le Loto. Après avoir validé ses tickets, le couple est rentré chez lui, avant de consulter les résultats des tirages vers 22 heures. «Moi, j’ai rien du tout. On regarde en même temps celui du Loto. Je me dis, c’est marrant, j’ai déjà vu ces numéros quelque part», raconte Louis.

Et pour cause: une des combinaisons choisies par Ilda en jouant au Loto correspondait aux cinq numéros sortis au tirage de l’EuroMillions. «On s’est regardés, incrédules, comme si on avait raté quelque chose. J’avais un nœud au ventre», se souvient le jeune homme. En jouant ces cinq mêmes numéros à la loterie européenne, Ilda et Louis auraient gagné la coquette somme de 23000 euros. Un manque de bol rageant pour les deux jeunes étudiants. «Ilda aurait acheté son Mac, elle en rêve. Pour le reste, ça fait quand même deux ans de loyer à Lille», regrette le jeune homme.