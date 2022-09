Attaque des JO de Munich 1972 : «Ils l'ont abattu et l'ont mis dans la rue»

Les handballeurs se retrouvent ainsi aux premières loges de l'attaque inédite qui va viser les Jeux et s'achever par un bain de sang après une intervention policière sur une base militaire. «J'ai été réveillé, ça devait être vers 05h30, par le secrétaire général. Il est venu me voir dans ma chambre et m'a dit +Klaus, informe tous les autres joueurs. C'est là-bas, dans le logement israélien. Il y a des coups de feu et une attaque terroriste+», raconte à l'AFP l'ancien sportif, aujourd'hui âgé de 82 ans mais à la carrure toujours imposante.