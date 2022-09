Torture en Ukraine? : «Ils m'ont cassé le bras, m'ont frappé les talons, le dos, les reins»

À Koupiansk, Izioum, Balakliïa, dans l'est de l'Ukraine, des villes fraîchement reconquises par les forces ukrainiennes, des récits de détentions arbitraires et de tortures par les occupants se dévoilent.

Dans l'hôpital d'Izioum, Mykhaïlo Tchindeï, 67 ans, a recommencé à marcher depuis peu. Son bras dans le plâtre et en écharpe est un douloureux souvenir de la présence russe dans ville. «Le 27 août dans la nuit, l'école près de ma maison a été bombardée», raconte-t-il à l' AFP. «Il y avait des soldats russes dedans et il y a eu beaucoup de morts et de blessés», dit-il. Après ce bombardement, les Russes ont arrêté M. Tchindeï en l'accusant «d'avoir donné les coordonnées de l'école aux forces ukrainiennes». Ils voulaient savoir où se trouvaient les troupes ukrainiennes et s'il avait communiqué avec elles.

«J'entendais les cris des gens 24 heures sur 24, sept jours sur sept»

«Au deuxième jour, ils m'ont cassé le bras. Une personne me tenait la main et une autre me cognait le bras avec une barre de métal. Ils me battaient pendant deux heures presque chaque jour. J'ai perdu connaissance plusieurs fois», assure-t-il. «Ils m'ont frappé les talons, le dos, les jambes et les reins», ajoute M. Tchindeï. Dans le sous-sol du bâtiment, d'autres détenus étaient gardés dans une douzaine de cellules réparties sur deux niveaux. «J'ai vu environ 15 personnes», explique-t-il, «personne ne quittait les lieux sans être frappé».