Ramzy à propos de «LOL: qui rit, sort!» : «Ils m'ont dit: ''Si tu ne le fais pas, on t'ouvre la gorge''»

Amazon Prime

«Je serais gênée aux entournures (pour ne pas dire que ça me ferait carrément mal au cul) d’être payée 200 000 euros pour une journée de travail»: Blanche Gardin avait expliqué fin avril sur les réseaux sociaux les raisons pour lesquelles elle ne participerait jamais au programme «LOL: qui rit, sort!», diffusé par Amazon dont elle a fustigé les pratiques en matière de fiscalité.

Une sortie qui a rapidement entraîné des réactions, d'Amazon notamment mais aussi des participants de l'émission. «Oui, je n’ai pas refusé le salaire. Mais est-ce que j’en ai fait une utilisation ultra-dégueulasse? Peut-être pas», avait indiqué Virginie Efira dans l'émission «Quotidien».

De son côté Ahmed Sylla avait confié sur NRJ: «Je n’ai pas trouvé cela cool de sa part, ce qu’elle a fait, Blanche. Parce que ça jette un peu l’opprobre sur nous autres qui avons fait l’émission».

Et il a rajouté récemment dans l'émission «Amuse bouche» diffusée sur YouTube: «On ne nous a même pas proposé 200 000 euros. Mais la vie de ma mère, demain ils me proposent 200 000 euros, je le fais. Je suis qui moi, aujourd’hui dans cette époque, pour refuser quelqu’un qui te paye 200 000 euros?», a-t-il lancé. «Sous prétexte que Jeff Bezos ne paye pas la TVA. Il ne sait même pas que j’existe». «Oui, je gagne de l'argent et je sais ce que j'en fais».

Un point de vue partagé par Ramzy Bedia dans le magazine Society: «Moi, personnellement, quand mes amis carreleurs ou chauffeurs de bus ont su qu'il y avait ce salaire pour une journée de boulot, ils m'ont dit ''Si tu ne le fais pas, on t'ouvre la gorge. Tu sais combien on gagne, nous? Tu sais comment on se fait chier pour gagner 2 200 euros par mois? Toi, t'as cette chance, alors saisis-la''».