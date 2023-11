Ils maîtrisent et augmentent la puissance des voitures

Dans l’atelier à la propreté clinique, les ingénieurs s’affairent autour d’une Porsche Taycan 4 S. Leurs outils: des ordinateurs et une interface électronique développée en interne qui sert à lire les paramètres du calculateur moteur et à injecter la reprogrammation.

Après des semaines de travail, le bolide a gagné en muscles: sa puissance est passée de 530 à 740 chevaux et son couple de 640 à 820 Nm. Une prouesse réalisée par la marque luxembourgeoise WOT à Redange, qui lance officiellement ses activités lors de l’International Motor Show.

«Nous proposons une solution exclusive au Luxembourg de reprogrammation homologuée, avance Antonio da Palma Ferramacho, Head of Product Development. Il repose sur trois piliers: la légalité à travers l’homologation, l’alignement sur les garanties constructeur et leur extension, et la capacité de reprogrammer tous types de véhicules».