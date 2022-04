Camila Cabello à bout - «Ils me photographient chaque fois que je suis en bikini»

Camila Cabello en a gros sur la patate. La chanteuse cubano-américaine, qui présentera son troisième album sur TikTok, a taclé l’attitude des paparazzi dans un long post publié sur Instagram samedi. «Chaque fois que je vais à la plage à Miami, je suis victime de paparazzi. Ils me photographient chaque fois que je suis en bikini et à chaque fois je me sens super vulnérable», a commencé la star de 25 ans.

Elle a concédé qu’elle portait parfois des bikinis «trop petits»: «Mais je m’en fichais jusqu’au moment de découvrir les images et les commentaires. Ça a affecté ma confiance en moi. Notre société s’est tellement habituée à une image de ce à quoi devrait ressembler le corps d’une femme saine. Ce qui n’est absolument pas réel pour beaucoup d’entre nous. Photoshop, une alimentation restrictive, trop d’exercice et le choix des images rendent nos corps différents de ce qu’ils sont dans leur forme naturelle.»

Tout faire pour paraître à son avantage

Camila aimerait bien pouvoir être comme ces femmes qui acceptent leur cellulite, leurs vergetures, leur petit bidon et leurs fluctuations de poids. «Je suis une femme célibataire dans sa vingtaine et je veux me sentir bien. Mais aujourd’hui, avec mon nouveau bikini et mon gloss sur les lèvres, je n’ai rien mangé pour ne pas paraître ballonnée avant d’aller dans l’océan parce que je savais que j’allais être paparazzée», a-t-elle pesté.

La chanteuse a tout fait pour paraître à son avantage: elle se tenait droite, ne respirait pas et souriait à peine. «Je savais où ils se cachaient et je n’ai rien lâché. Je ne me suis pas détendue et je n’ai pas fait ce que nous sommes tous censés faire quand nous sortons dans la nature. J’ai bien essayé de me dire qu’ils n'étaient pas là, mais je n’ai pas pu. Je n’ai jamais passé de pires moments à la plage. J’ai ressenti du vide et de la tristesse».