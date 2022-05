France : Ils menacent la prof avec une arme factice: «Approche ! Viens, on va te tuer»

Les deux garçons de 13 ans qui ont menacé une professeure avec une arme factice, mardi dans un collège de Besançon, ont présenté les faits comme «un jeu» alors que l'enseignante a été «profondément choquée».

Ils seront jugés en juin pour «intrusion dans un établissement scolaire afin d'en troubler la tranquillité, en réunion et avec arme – même si celle-ci était factice -, violences avec cette arme sur une enseignante et tentatives de vol», selon le parquet qui a demandé au juge des enfants leur placement sous contrôle judiciaire.

Une enseignante qui donnait un cours d'anglais dans une classe de 5e et qu'ils ne connaissaient pas s'est rendue dans le couloir où ils faisaient du bruit. L'un d'eux a brandi l'arme dans sa direction en criant: «Approche ! Viens, on va te tuer», avant de s'enfuir en tentant de voler un vélo et un scooter.