Argentine : Ils meurent à cause de la cocaïne frelatée

Douze personnes sont mortes et une cinquantaine ont été hospitalisées, en banlieue de Buenos Aires, après avoir consommé de la cocaïne frelatée.

Des opérations de police ont été menées dans le quartier populaire de Tres de Febrero, au nord-ouest de la capitale, et une dizaine de personnes ont été interpellées, selon le ministre. Des sachets de cocaïne y ont été saisis, similaires à ceux identifiés par les proches de victimes.

«Substance hautement toxique»

L'alerte a été donnée mercredi lorsque plusieurs décès et intoxications graves sont survenus dans trois hôpitaux distincts de la banlieue de Buenos Aires. Les victimes, parmi lesquelles plusieurs hommes d'une trentaine et quarantaine d'années, auraient souffert de violentes convulsions et d'arrêts cardiaques foudroyants, selon des rapports médicaux cités par plusieurs médias.