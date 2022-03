Ils meurent après avoir bu de l’alcool frelaté

Deux jeunes de 17 et 19 ans ont bu de l'alcool au cours d'un voyage en Turquie. Un brevage probablement pollué avec du méthanol, selon les médecins. L'un de leurs camarades était déjà décédé le 26 mars.

Six autres jeunes, âgés de 18 à 20 ans ont été soignés dans une clinique privée.

Les deux jeunes "gravement empoisonnés" avaient été transférés jeudi en Allemagne par avion sanitaire. Ils "étaient depuis sous respiration artificielle et plongés dans le coma", et sont morts samedi, précise le communiqué. Des examens post mortem seront réalisés et leurs résultats transmis au parquet local "en raison des soupçons d'empoisonnement", poursuit-t-il.