Elle relate son viol par des militaires russes : «Ils m’ont écrasée avec une mitraillette et déshabillée»

Elena, épouse d’un militaire ukrainien, raconte avoir a été violée pendant des heures par deux soldats russes.

«Un des habitants me montrait du doigt»

«Vers 15h, je suis allée dans une épicerie. Pendant que je faisais la queue, des militaires russes sont entrés et ont commencé à discuter avec des clients», raconte Elena. «Je n’entendais pas de quoi ils parlaient, mais je me suis aperçue qu’un des habitants me montrait du doigt en disant 'c’est une banderovka'», se remémore-t-elle. L’homme se référait aux nostalgiques du dirigeant ultranationaliste ukrainien Stepan Bandera, qui collabora avec l’Allemagne nazie contre l’Union soviétique. «'C’est à cause de gens comme elle que cette guerre a éclaté', a-t-il ajouté, selon elle, 'c’est la femme d’un militaire'».

«Ils ne parlaient presque pas, à part quelquefois pour me traiter de 'banderovka' ou se dire entre eux 'à ton tour'. Et puis, vers quatre heures, ils sont partis parce que c’était le moment d’aller prendre leur tour de garde» dans leur camp. Elena affirme n’en avoir encore parlé à personne, pas même à un médecin ou à un psychologue, et surtout pas à son mari. «Je suis sage-femme, je me suis administrée les premiers soins moi-même», raconte-t-elle. «Je trouverai tout ce dont j’ai besoin une fois arrivée à destination, je veux juste retrouver mes enfants». Interrogée sur son état physique et psychologique, elle éclate de nouveau en sanglots: «Je me dégoûte. Je n’ai plus envie de vivre».