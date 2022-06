Soldes au Luxembourg: «Ils n'achètent que deux t-shirts au lieu de quatre»

Le taux annuel d’inflation, à son plus haut niveau depuis 1984 au Luxembourg, va-t-il se faire ressentir dans les magasins, alors que débutent vendredi les soldes d’été ? S’ils admettent constater un changement de comportement chez les consommateurs, bon nombre de commerçants ne semblent pas avoir changé leurs habitudes. Pas d’opérations spéciales prévues, donc, pour tenter d’attirer une clientèle moins encline à dépenser depuis le début de l’année et la dégradation de la situation économique.

« On a préparé ces soldes comme on prépare toutes les autres, rien n’a changé » explique la responsable d’une boutique de prêt-à-porter dans le sud du pays. Certains, qui se veulent tout de même optimistes, pensent que les consommateurs se feront plaisir à partir de vendredi et ne jugent pas opportun de plus brader les prix qu’à l’accoutumée.