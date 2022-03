Ils n'ont fait qu'une bouchée de l'Empire State Building

Quelque 300 personnes venues du monde entier ont fait la course mardi. Les participants devaient gravir les 1 576 marches du gratte-ciel le plus élevé de New York.

10 minutes et 7 secondes. L'Allemand Thomas Dold, 24 ans, n'a pas eu besoin de plus de temps pour se rendre du rez-de-chaussée au 86e étage de l'édifice le plus célèbre de Manhattan, par un escalier étroit et sans aucune fenêtre. Il a remporté ainsi la compétition pour la quatrième année consécutive chez les hommes.

Les concurrents étaient partagés en plusieurs groupes. Chez les femmes, l'Australienne Suzy Walsham a gagné pour la troisième fois en dépit d'une blessure à la lèvre, après qu'elle se fut heurtée à un mur en bas de l'immeuble.

Manhattan, ses gratte-ciels. Thomas Dold, qui détient également le record mondial de course à reculons sur un kilomètre, s'est accoudé en arrivant au sommet au parapet de l'observatoire, d'où la vue sur Manhattan était malheureusement complètement obscurcie par une tempête de neige.

La course, organisée par le club des marathoniens de New York, a également permis de voir Ginette Bedard, une Française de -excusez du peu- 75 ans. Celle-ci était la participante la plus âgée.

lessentiel.lu avec AFP