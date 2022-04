Coronavirus au Luxembourg – Ils n'ont plus remis les pieds au bureau depuis deux ans

Pour certains employés, le télétravail est devenue la norme.



L'épidémie de coronavirus a radicalement changé notre perception du travail et le recours au télétravail a été massif pour endiguer la propagation du virus. Les accords passés entre le Luxembourg et ses voisins pour autoriser le travail à domicile sans aucune restriction ont évidemment encouragé la pratique au sein des entreprises qui emploient des frontaliers. Certains d'ailleurs n'ont plus remis les pieds au bureau depuis le mois de mars 2020, soit il y a plus de deux ans.

À les écouter, la plupart apprécient beaucoup ce nouveau mode de vie et ont du mal à envisager un retour en présentiel. Consultant en informatique dans un service desk de la Banque européenne d'investissement (BEI), Jean* se dit moins fatigué, moins stressé et donc «plus performant». «Cela m'a notamment permis d'aider mes utilisateurs en dehors de mes horaires, ce que je n'aurais pas fait en temps habituel, explique-t-il. Je gagne trois heures de trajets quotidiens et profite davantage de ma famille. Certes, le lien social avec mes collègues s'est un peu distendu mais les avantages l'emportent nettement sur les inconvénients…».

«Le télétravail, c'est le paradis!»

Corine, employée dans une agence de tourisme spécialisée dans les voyages d'affaires apprécie elle aussi la fin des trajets chronophages et le surplus de temps passé avec ses proches. Elle regrette cependant le faible niveau d'interactions sociales avec ses collègues. «Je ne peux plus les voir quand j'en ai besoin. Les pauses café, les déjeuners, les moment de convivialité n'existent plus…» Pas de retour en présentiel à l'horizon pour la frontalière française car le Luxembourg et la France ont prolongé leur accord sur le télétravail au moins jusqu'au mois de juin 2022.

«Je ne souhaite plus retourner au bureau, le télétravail, c'est le paradis!», s'exclame Patricia, employée dans le tertiaire. J'ai beaucoup gagné en qualité de vie, moins de transports, moins de bouchons… Je suis plus concentrée quand je travaille et mes collègues peuvent me joindre quand ils le souhaitent. Finalement, rien n'a changé dans nos rapports. Il y a peut-être juste moins de “cancans”, et c'est tant mieux!» Alors qu'elle comptait prendre sa préretraite dans deux ans, elle se dit prête à continuer «avec plaisir» jusqu'à 60 ans, voire plus. En télétravail, bien sûr…