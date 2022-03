«Ils ne savent même pas que le Luxembourg existe»

LUXEMBOURG - Deux lycéens grand-ducaux ont participé cet été aux World Scholar Athlete Games (WSAG) aux États-Unis.

«J'y suis allé pour rencontrer des gens et apprendre à connaître leur façon de vivre». Ben Reckinger et Sophie Schiltz, 16 et 17 ans et élèves au Lycée de garçons de Luxembourg, ont participé au début de l'été aux World Scholar Athlete Games, à l'université de Rhode Island, dans le nord-est des USA. Et ils seront reçus demain soir à l'ambassade, par l'ambassadrice des États-Unis au Grand-Duché, Ann Wagner.