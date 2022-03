Au Luxembourg : Ils ont choisi de résister encore aux smartphones

LUXEMBOURG - Un lecteur témoigne de son refus d’utiliser des smartphones. Les appareils d’ancienne génération trouvent toujours leur public.

«Je ne veux pas de smartphone. Lorsque je prends le train ou le bus, je suis effaré par le nombre de personnes qui ont la tête penchée sur leur écran et je ne veux surtout pas finir comme eux», témoigne Willem, l’un de nos lecteurs. «Dans le train, je lis votre journal, je rêve, j'observe les gens et cela me suffit amplement», précise-t-il.