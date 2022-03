Ils ont commencé à plancher

LUXEMBOURG - Les épreuves de fin d'année ont commencé mercredi pour 30 000 lycéens avec les matières principales des différentes sections.

«À l'aise, mec!». Pas trop stressés, les lycéens d'Aline-Mayrisch, mercredi matin, à la sortie des premières épreuves de l'examen de fin d'études.

D'ailleurs, malgré plusieurs panneaux «silence SVP, examen 1re», le couloir devant le réfectoire qui fait office de salle d'examen est vite saisi par un fort brouhaha. On échange ses réponses, on compulse manuels et classeurs pour vérifier telle ou telle question... Mais dans l'ensemble avec le sourire.