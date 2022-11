Santé au Luxembourg : Ils ont créé un outil pour soigner les maladies cardiovasculaires

Antonio Iannillo, Denisa Sustalova et Wazen Shabir développent le produit médical Wavy Meet.

Récupérer après une crise cardiaque, une opération du cœur, ou une autre pathologie cardiovasculaire, sans quitter son domicile, c’est l’ambition d’une petite start-up luxembourgeoise nommée Wavy Meet, alors que les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité dans le monde.

Derrière l’initiative, un groupe de recherche de l’Université du Luxembourg, mené par le Dr.Antonio Iannillo, le Dr.Wazen Shbair, Denisa Sustalova et le Pr. Radu State. Ces derniers sont partis du constat que beaucoup de patients ne suivent pas assez régulièrement le protocole de rééducation qui suit une opération du cœur ou un accident cardiovasculaire, notamment en raison du nombre d'allers et retours vers les hôpitaux que cela implique.

«Notre but est de sauver des vies, en garantissant aux patients un suivi régulier, en allégeant le protocole d’une visite à l’hôpital et en permettant aux hôpitaux de traiter plus de patients en mobilisant moins de ressources» explique le Dr. Iannillo.