Vision matinale... : Ils ont croisé un éléphant sur l'A6 ce matin...

LUXEMBOURG - L'un des Mobile Reporter de lessentiel.lu est tombé nez-à-nez mercredi matin avec un pachyderme qui se baladait tranquillement au milieu des voitures aux heures de pointe.

Qu'est ce qui possède deux grandes oreilles, des défenses, une trompe et qui se circule tranquillement sur l'autoroute en ce mercredi matin? Un éléphant bien sur! L'animal empaillé n'est pas passé inaperçu et n'a pas échappé aux regards amusés des automobilistes de l'A6, dont l'un des Mobile Reporter de lessentiel.lu.