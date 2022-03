Au Luxembourg : Ils ont décidé d'assurer leur chien ou leur chat

LUXEMBOURG - Certains résidents ou frontaliers ont choisi de souscrire une couverture santé pour leur compagnon à quatre pattes. Mais cela demande un certain budget.

Au Luxembourg, qui compte environ 80 000 chiens et chats, seul AXA propose actuellement ce type de produit. La cotisation annuelle est d'au moins 138 euros pour un chat et minimum 160 euros/an pour un chien (le prix maximum est de 650 euros par an). «Il y a un business important (salons de toilettage, dressage, etc.) autour des animaux de compagnie, analyse le porte-parole de la compagnie d'assurance. La couverture santé s'inscrit dans cette tendance». Axa Luxembourg ajoute que ses clients sont assez représentatifs de la pyramide d'âge dans le pays. «Nous comptons davantage de propriétaires de chiens, puisque les interventions de santé sont plus fréquentes et plus chères pour eux que pour les chats», précise la société.