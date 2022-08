Au Luxembourg : Ils ont donné une «touch» supplémentaire à leur voiture

Des séries spéciales de numéros sont réservées pour l'immatriculation de certaines catégories de véhicules. Les véhicules de la Cour grand-ducale sont ainsi immatriculés sous les numéros compris entre 1 et 19, ainsi que sous les numéros compris entre 1 et 19 précédés des lettres CD (Corps diplomatique). Les véhicules du garage du gouvernement sont immatriculés sous les numéros compris entre 20 et 50, ainsi que sous les numéros compris entre 20 et 50 précédés des lettres CD.