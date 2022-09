Au Luxembourg: Ils ont encore plusieurs symptômes, un an après avoir eu le Covid

Une étude, menée sur 289 patients adultes par le Luxembourg Institute of Health (LIH) et un consortium d'institutions de recherche luxembourgeoises, met en lumière l'évolution des symptômes du Covid. On apprend que plus de la moitié des participants à cette étude ont déclaré présenter encore au moins un symptôme du Covid, douze mois après l'avoir contracté. «Ceux-ci peuvent aller de la fatigue et de l'essoufflement à la perte de mémoire et problèmes gastro-intestinaux», détaille le rapport qui se dit «unique» et ambitionne d'«améliorer la compréhension et les impacts à long terme» du Covid.