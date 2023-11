Ils ont fait le pari des cosmétiques naturels «Made in Luxembourg»

ESCH-SUR-ALZETTE – Michel-Ange et Solène ont lancé «Dandy Craft», une marque de cosmétiques à plus de 99% naturels, fabriqués dans leur laboratoire d'Esch-sur-Alzette.

Michel-Ange et Solène ont fait le grand saut en 2021. L'essentiel

«Le Luxembourg était une évidence»: quand Michel-Ange et Solène, trentenaires de la région parisienne, se sont mariés en 2016 et ont cherché un endroit pour y construire leur famille, le Grand-Duché – découvert grâce à un couple d’amis établi à Mamer - était tout en haut de la liste, pour ce couple aux quatre nationalités (française, britannique, espagnole et portugaise).

Lui dans l’IT, elle dans la communication, ont posé leurs valises dans notre pays. Sauf que le «bouchons-boulot-dodo» leur pesait. «Pendant le confinement, on s’est aperçus qu’on n’était pas pleinement épanouis», confie Solène. Comme beaucoup, le coup de frein imposé par le Covid a «permis une prise de conscience».

À plus de 99% naturels

Michel-Ange, chimiste de formation, est titillé par ses premières amours pour les parfums et les cosmétiques. Il commence à plancher sur des formulations de produits en août 2021 et dépose la marque Dandy Craft dans la foulée. «Dandy parce que c’est l’élégance au masculin, comme au féminin (la marque est unisexe) et Craft parce que tout est fabriqué à la main», explique Solène. Une marque à leur image, résumée dans leur slogan: «L’essentiel de vos soins en toute transparence».

La marque propose des produits visage cheveux et corps – conditionnés dans des contenants en aluminium, «recyclable à l’infini» - des gels douche à la crème de jour en passant par des shampooings et du gel contour des yeux. Avec des beurres, des huiles à plus de 99% naturels, fabriqués dans l’Union européenne, avec des plantes parfois du bout du monde, «on arrive à faire des produits aux actifs très efficaces», explique Michel-Ange qui pourrait parler pendant des heures du Sang du Dragon et de la Centella Asiatica. En toute transparence, il a publié toutes les étiquettes sur son site Internet.

«Le Luxembourg regorge de talents»

S’il est heureux dans son laboratoire à Esch-sur-Alzette, il avoue que «lancer une entreprise et devenir patron, c’est quand même très galère». Il a fallu attendre près de deux ans pour obtenir l’homologation de ses produits auprès d’un laboratoire indépendant. Et si la campagne de crowfunding sur la plateforme Ulule, lancée mi-2023, a dépassé toutes les espérances (345%), le couple pioche dans ses économies pour vivre, à trois, puisque la famille s’est entre-temps agrandie. Il mise beaucoup sur le fait d'avoir récemment décroché le label Made in Luxembourg.

«C’est dur mais on y croit», confie Solène qui déplore toutefois qu’il n’existe que peu d’aides sur la durée pour les petites entreprises audacieuses «qui osent». «Il manque des pépinières d’entreprises qui permettent de développer une activité». Sans parler des banques «qui traînent des pieds pour prêter». «C’est dommage parce que le Luxembourg regorge de talents».